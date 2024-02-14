В Новосибирске будут судить подрядчика за обман 462 дольщиков

Руководитель стройорганизации обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Согласно материалам дела, с 2012 по 2018 годы фигурант руководил строительной компанией и заключил договоры на строительство многоквартирных жилых домов по ул. Бульвар Молодежи в Советском районе. Горожанам продавали квартиры и машиноместа на планируемой подземной парковке.
Однако ни дома, ни парковка так и не были построены. А дольщикам не вернули деньги. В результате потерпевшими по этому делу были признаны 462 человека и ряд коммерческих фирм, а общая сумма ущерба составила более 1,5 млрд. рублей. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске дошло до суда дело одного из строителей «Сибирь-Арены».