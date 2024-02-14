В Новосибирске будут судить подрядчика за обман 462 дольщиков

Однако ни дома, ни парковка так и не были построены. А дольщикам не вернули деньги. В результате потерпевшими по этому делу были признаны 462 человека и ряд коммерческих фирм, а общая сумма ущерба составила более 1,5 млрд. рублей. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска.