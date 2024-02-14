В Новосибирске составили топ худших супермаркетов.
Рейтинг составил «АиФ-Новосибирск» на основе отзывов пользователей на 2ГИС.
Возглавил антирейтинг магазин «Супер Лента» на улице Депутатской, 46. Супермаркет получил оценку в 2,3 звезды. Посетители отмечают сомнительное качество продуктов, отсутствие сотрудников в одном из отделов и на то, что вход не чистится от снега.
Далее в топе идет магазин «Ярче!» на Урицкого, 32, который получил 3,2 балла. Здесь покупатели негативно оценили очереди на кассах, а также отметили, что на кассах продукты пробивают по другим ценам.
Такую же оценку получил и «Магнит» на Вилюйской. Здесь отмечают грязь в магазине, просроченные продукты, а также грубость сотрудников.
Магазин «ЖизньМарт» на Заровного, 38 получил оценку в 3,9 балла. В отзывах отмечается, что по выходным через приложение невозможно заказать продукты. Также отмечают, что нередко при заказах недокладывают еду.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.