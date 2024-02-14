В Новосибирске составили топ худших супермаркетов.

Возглавил антирейтинг магазин «Супер Лента» на улице Депутатской, 46. Супермаркет получил оценку в 2,3 звезды. Посетители отмечают сомнительное качество продуктов, отсутствие сотрудников в одном из отделов и на то, что вход не чистится от снега.