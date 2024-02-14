В Иркутской области подвели итоги реализации программы по защите прав потребителей в 2023 году

Основными исполнителями программы являются служба, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, органы местного самоуправления. Основная задача документа — обеспечение защиты прав потребителей в Приангарье.
В рамках совершенствования системы защиты прав потребителей в 2023 году в Иркутской области проведено более 30 мероприятий. Одним из ключевых событий стало заседание Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики при Губернаторе. На заседании было объявлено о внедрении в регионе единой системы работы органов местного самоуправления муниципальных образований по защите прав потребителей. Для оценки эффективности проводимой ими работы службой потребительского рынка и лицензирования региона в этом году будет сформирован рейтинг. Будет учитываться степень практического участия муниципалитетов в реализации государственной политики в этой области. Рейтинг будут составлять в рамках трехлетней региональной программы по защите прав потребителей, утвержденной Правительством области в 2023 году.
Кроме того, для повышения эффективности взаимодействия совместной работы в этом направлении проведен семинар для специалистов органов местного самоуправления по вопросам исполнения функций по защите прав потребителей с участием Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Подводя итоги реализации программы, руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова отметила, что в 2023 году для восстановления нарушенных прав потребителей провели более 13400 консультаций. Почти 900 обратившимся специалисты помогли составить документы, способствующие защите их прав (претензии, исковые заявления и другие). В целях защиты прав потребителей, их законных интересов подано более 80 исковых заявлений в суд.
В течение 2023 года для жителей Иркутской области организовано и проведено более 1300 просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей, среди которых — круглые столы, дни открытых дверей, общественные акции, встречи с педагогическими работниками и учениками общеобразовательных организаций, студентами. Подготовлено 426 информационных материалов. Служба и Управления Роспотребнадзора по Иркутской области провели пять анкетирований (опросов) для оценки ситуации в сфере защиты прав потребителей на территории Приангарья.