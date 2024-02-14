В Иркутской области подвели итоги реализации программы по защите прав потребителей в 2023 году

В рамках совершенствования системы защиты прав потребителей в 2023 году в Иркутской области проведено более 30 мероприятий. Одним из ключевых событий стало заседание Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики при Губернаторе. На заседании было объявлено о внедрении в регионе единой системы работы органов местного самоуправления муниципальных образований по защите прав потребителей. Для оценки эффективности проводимой ими работы службой потребительского рынка и лицензирования региона в этом году будет сформирован рейтинг. Будет учитываться степень практического участия муниципалитетов в реализации государственной политики в этой области. Рейтинг будут составлять в рамках трехлетней региональной программы по защите прав потребителей, утвержденной Правительством области в 2023 году.