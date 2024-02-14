Безработных с каким образованием больше всего в Казахстане

Стоит отметить, что из общего числа безработных порядка 67 723 человек попали под сокращение, еще 106 333 уволились по собственному желанию, а 99 145 — по семейным обстоятельствам. При этом 1 397 человек ушли с работы в связи с выходом на пенсию, а 2 242 — не работают, так как в этом нет необходимости.