Губернатор анонсировал внесение поправок в бюджет Пермского края на три года

Кроме того, правительство Пермского края намерено обеспечить льготный проезд для детей из многодетных семей и до 15% повысить выплаты по региональной программе «Молодая семья». Также в Прикамье планируется увеличить финансирование программы по выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам. На ее реализацию краевые власти хотят выделить еще 280 млн рублей.