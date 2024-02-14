Губернатор анонсировал внесение поправок в бюджет Пермского края на три года

В частности, предлагается дополнительно направить 1,6 млрд рублей на обновление 16 медучреждений, 2 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями и 300 млн на благоустройство территорий четырех больниц. Также в регионе продолжится строительство новых школ и детских садов. На эти цели планируется выделить 1,5 млрд рублей. Еще 500 млн направят на ремонт десяти школ.
Кроме того, правительство Пермского края намерено обеспечить льготный проезд для детей из многодетных семей и до 15% повысить выплаты по региональной программе «Молодая семья». Также в Прикамье планируется увеличить финансирование программы по выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам. На ее реализацию краевые власти хотят выделить еще 280 млн рублей.
Отдельное внимание будет уделено поддержке муниципалитетов Прикамья. Дополнительные средства направят на благоустройство общественных пространств, обновление систем теплоснабжения, снос аварийного жилья и другое.
Как ожидается, проект поправок в бюджет на 2024−2025 годы будет внесен в Заксобрание в феврале. Предполагается, что депутаты краевого парламента рассмотрят поправки на мартовском заседании.