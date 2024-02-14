Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
«Есть вопросы по газовым автобусам — они заправляются на сторонних станциях, а это — дополнительная трата топлива и рабочего времени водителей. Поручил проработать вопрос строительства заправки непосредственно в парке», — цитирует пресс-служба мэрии градоначальника.
Глава города также отметил, что в перспективе планируется увеличение количества газовых автобусов.
МУП «Пермгорэлектротранс» — один из самых крупных перевозчиков в Пермском крае. Ежедневно муниципальное предприятие обслуживает около 180 тыс. пассажиров.
В бывшем троллейбусном депо планируется построить АГЗС
На территории бывшего троллейбусного депо, входящего в МУП «Пермгорэлектротранс» (ул. Куйбышева, 115), планируется построить газовую заправку — АГЗС — для нужд паркующихся здесь автобусов.
Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.