В бывшем троллейбусном депо планируется построить АГЗС

Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.



«Есть вопросы по газовым автобусам — они заправляются на сторонних станциях, а это — дополнительная трата топлива и рабочего времени водителей. Поручил проработать вопрос строительства заправки непосредственно в парке», — цитирует пресс-служба мэрии градоначальника.



Глава города также отметил, что в перспективе планируется увеличение количества газовых автобусов.



МУП «Пермгорэлектротранс» — один из самых крупных перевозчиков в Пермском крае. Ежедневно муниципальное предприятие обслуживает около 180 тыс. пассажиров.