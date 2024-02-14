Владивосток готовится к масштабным инфраструктурным изменениям

Также планируется строительство надземного пешеходного перехода через дорогу и железнодорожные пути в районе улицы Фадеева, что улучшит условия для пешеходов и обеспечит безопасность на дорогах. Кроме того, в списке проектов значится реконструкция дороги в районе проспекта Красного Знамени, улицы Аллилуева и Котельникова,