Владивосток готовится к масштабным инфраструктурным изменениям

В 2024—2025 годах во Владивостоке планируется реализация нескольких ключевых проектов по развитию дорожной инфраструктуры. Мероприятия направлены на улучшение транспортной доступности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
Одним из важных направлений станет реконструкция развязки на улице Фирсова, которая поможет оптимизировать движение и уменьшить пробки в этом районе.
Еще один значимый проект — строительство моста в районе улиц Бородинской и Русской.
Также планируется строительство надземного пешеходного перехода через дорогу и железнодорожные пути в районе улицы Фадеева, что улучшит условия для пешеходов и обеспечит безопасность на дорогах. Кроме того, в списке проектов значится реконструкция дороги в районе проспекта Красного Знамени, улицы Аллилуева и Котельникова,
Помимо этого, новые планы включают в себя реконструкцию улицы Русской на участке от улицы Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока и от кольца Багратиона до улицы Майора Филипова, а также строительство дороги в районе Лесного квартала до проспекта 100-летия Владивостока, возле Фабрики Заря.