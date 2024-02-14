5000 квартир в Иркутске не могут подключить к отоплению

Сроки сдачи многих жилых новостроек в Иркутске могут быть сдвинуты. Из 10 тыс. квартир, ключи от которых запланировано вручить новосёлам в 2024 году, более половины не имеют договоров теплоснабжения. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Крайними останутся дольщики?
«С проблемой столкнулись десятки застройщиков», — говорит руководитель строительной организации, депутат думы Иркутска Евгений Савченко.
Проектная документация прошла госэкспертизу, разрешение на строительство получено, кредитами дольщики придавлены, жилые комплексы возведены. Что ещё надо? Надо дома к теплосетям подключить. А это невозможно, по крайней мере, пока. Почему?
«С 1 марта 2023 года вступили в силу новые требования: при технологическом присоединении объектов к теплосетям необходимо сопоставлять дополнительные объёмы потребления с имеющимися тепловыми мощностями», — объясняет генеральный директор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.
Поэтому договоры теплоснабжения сейчас заключаются только в том случае, если есть соответствующие свободные мощности. А их не хватает.
Десятилетиями город шёл к этому тупику. С каждым годом выжимал всё больше из единственного крупного теплоисточника областного центра — Ново-Иркутской ТЭЦ в нынешнем исполнении на 1411 гигакалорий в час. Ещё во второй половине 1980-х Юрий Ножиков, руководивший в то время «Братскгэсстроем», добивался строительства в Иркутске второй ТЭЦ. Мог и хотел сделать это силами братскгэсстроевцев.
Уже тогда было очевидно, что город нуждается в ещё одной теплоэлектроцентрали, но прошло почти 40 лет, а она всё ещё на бумаге. И что теперь делать ипотечникам, квартиры которых остались без тепла?
В поисках «лишних» гигакалорий
«Чтобы не сдерживать развитие Иркутска и обеспечить запросы на присоединение к теплосетям, проводится инвентаризация нагрузок, — продолжает Олег Причко. — Например, у бюджетных учреждений Иркутска мы нашли порядка 39 избыточных гигакалорий в час. Перераспределили их среди новых социальных объектов».
Кроме инвентаризации прорабатывается возможность введения дополнительных мощностей: строительство двух теплоисточников от 250 гигакалорий каждый. Один планируется создать на площадке Ново-Иркутской ТЭЦ. Цена вопроса — 18 млрд рублей. Другой — на Правом берегу города в зоне основного прироста тепловых нагрузок в районе улицы Карпинской.
Этот теплоисточник будет работать на газе — с газгольдером, подвозом. Без привязки к магистральному газопроводу, который ещё неизвестно, когда проведут с Ковыкты в областной центр и проведут ли вообще. Появится магистраль — переключатся к ней, не появится — и не надо. Стоимость проекта — около 4 млрд рублей.
В обоих случаях ценник — примерный, на эти теплоисточники отсутствует даже проектно-сметная документация. Сроки строительства — тоже в тумане. Денег-то на проекты нет.
Единственная возможность подключить в этом году новостройки к теплу — найти свободные гигакалории, затерявшиеся в 1600 километрах тепловых сетей Иркутска, частью отработавших два и более нормативных срока. Искать будут всем миром — включая председателя правительства региона Константина Зайцева. Он уже встречался и с застройщиками, и с энергетиками, и с министрами. Дал поручение — найти возможности для технологического подключения жилья.
КОММЕНТАРИЙ
Сергей ШИШКИН, доктор юридических наук, почётный гражданин города Иркутска:
«Теплосети — собственность города Иркутска. Правовой основой их эксплуатации ресурсоснабжающими организациями является заключённое концессионное соглашение. Сегодня на все вопросы нам отвечают: денег не хватает на то и на это. В результате — сети изношены. Считаю, что муниципалитет должен провести фундаментальную ревизию концессионного соглашения. Проверить, насколько эффективно управляют его имуществом. Деньги сразу найдутся — и на ремонт, и на строительство».