5000 квартир в Иркутске не могут подключить к отоплению

Десятилетиями город шёл к этому тупику. С каждым годом выжимал всё больше из единственного крупного теплоисточника областного центра — Ново-Иркутской ТЭЦ в нынешнем исполнении на 1411 гигакалорий в час. Ещё во второй половине 1980-х Юрий Ножиков, руководивший в то время «Братскгэсстроем», добивался строительства в Иркутске второй ТЭЦ. Мог и хотел сделать это силами братскгэсстроевцев.