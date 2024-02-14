Первые 26 семей в Красноярске получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии

Первые 26 красноярских семей получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии, используемой в частных домах для отопления.
Новая мера социальной поддержки предусмотрена для собственников или нанимателей домов, в которых установлены электроотопительные установки. Перевод частных домовладений с печного на электрическое отопление позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.
Компенсацию за январь заявители получат до конца февраля. Выплата будет осуществляться ежемесячно до завершения отопительного сезона.
«На оформление всех документов я потратила 20 минут, потому что предварительно позвонила по телефону горячей линии и все документы собрала заранее. Теперь жду смс-оповещения и самой выплаты до конца февраля», — рассказала ветеран труда Вера Савкова.