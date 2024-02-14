Первые 26 семей в Красноярске получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии

Первые 26 красноярских семей получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии, используемой в частных домах для отопления.

Новая мера социальной поддержки предусмотрена для собственников или нанимателей домов, в которых установлены электроотопительные установки. Перевод частных домовладений с печного на электрическое отопление позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

26 семьям уже одобрили заявки на получение компенсации. Еще 5 заявлений находятся на рассмотрении у специалистов. Решение о назначении компенсации специалисты примут в течение месяца. В эти же сроки будет определен размер выплаты, поскольку сумма компенсации за потребленную электроэнергию рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.