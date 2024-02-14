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Первые 26 семей в Красноярске получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии

Перевод частных домовладений с печного на электрическое отопление позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.
Источник: РИА "Новости"

Первые 26 красноярских семей получили право на частичную компенсацию за оплату электроэнергии, используемой в частных домах для отопления.

Новая мера социальной поддержки предусмотрена для собственников или нанимателей домов, в которых установлены электроотопительные установки. Перевод частных домовладений с печного на электрическое отопление позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

26 семьям уже одобрили заявки на получение компенсации. Еще 5 заявлений находятся на рассмотрении у специалистов. Решение о назначении компенсации специалисты примут в течение месяца. В эти же сроки будет определен размер выплаты, поскольку сумма компенсации за потребленную электроэнергию рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

Компенсацию за январь заявители получат до конца февраля. Выплата будет осуществляться ежемесячно до завершения отопительного сезона.

«На оформление всех документов я потратила 20 минут, потому что предварительно позвонила по телефону горячей линии и все документы собрала заранее. Теперь жду смс-оповещения и самой выплаты до конца февраля», — рассказала ветеран труда Вера Савкова.

ЖКХ