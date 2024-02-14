Времени на раскачку нет — министр о проекте Налогового кодекса

«Мы по нему работаем ежедневно. Проводим встречи с бизнес-сообществом и государственными органами. Плюс мы открыты к мнению общественности. Только что я успел переговорить с бывшими коллегами депутатами. У них тоже много идей. Думаю, мы с ними до вхождения в Мажилис поработаем».