Времени на раскачку нет — министр о проекте Налогового кодекса

В кулуарах Мажилиса Мади Такиев ответил, что времени на раскачку уже нет. По словам главы ведомства документ необходимо внести в Мажилис до 15 мая..
«Мы по нему работаем ежедневно. Проводим встречи с бизнес-сообществом и государственными органами. Плюс мы открыты к мнению общественности. Только что я успел переговорить с бывшими коллегами депутатами. У них тоже много идей. Думаю, мы с ними до вхождения в Мажилис поработаем».
Напомним, ранее Президент раскритиковал проект нового Налогового кодекса. Выступая на расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что его поручение о сокращении налоговых преференций до сих пор не исполнено..