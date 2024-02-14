Недвижимость компании «Монтажник» челябинского экс-губернатора выставили на торги за 64 миллиона рублей

«Монтажник» обанкротился в 2020 году. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но этого не случилось. Всего сумма исковых требований к экс-губернатору составляет более 37,2 млн рублей. Этот долг и стал поводом для подачи иска о банкротстве.