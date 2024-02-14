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Недвижимость компании «Монтажник» челябинского экс-губернатора выставили на торги за 64 миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля, ФедералПресс. Недвижимость обанкроченной компании «Монтажник», которая принадлежит семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, продают за 64,1 млн рублей. Активы находятся в залоге у «Кредит Урал Банка».

«Недвижимое имущество, находящееся в залоге у “Кредит Урал Банк”. Начальная цена — 64 млн 179 тысяч рублей», — сказано на сервисе СБИС.

Заявления принимают до 27 февраля. Торги назначены на 29 февраля.

Продажа запланирована, чтобы рассчитаться с долгами фирмы семьи Дубровского.

На торги выставлены остатки недвижимости. Среди них различные склады, земельные участки и оборудование.

«Монтажник» обанкротился в 2020 году. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но этого не случилось. Всего сумма исковых требований к экс-губернатору составляет более 37,2 млн рублей. Этот долг и стал поводом для подачи иска о банкротстве.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-губернатора Челябинской области заставляют вернуть шикарный пентхаус с видом на Кремль.