Недвижимость компании «Монтажник» челябинского экс-губернатора выставили на торги за 64 миллиона рублей

«Недвижимое имущество, находящееся в залоге у “Кредит Урал Банк”. Начальная цена — 64 млн 179 тысяч рублей», — сказано на сервисе СБИС.
Заявления принимают до 27 февраля. Торги назначены на 29 февраля.
Продажа запланирована, чтобы рассчитаться с долгами фирмы семьи Дубровского.
На торги выставлены остатки недвижимости. Среди них различные склады, земельные участки и оборудование.
«Монтажник» обанкротился в 2020 году. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но этого не случилось. Всего сумма исковых требований к экс-губернатору составляет более 37,2 млн рублей. Этот долг и стал поводом для подачи иска о банкротстве.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-губернатора Челябинской области заставляют вернуть шикарный пентхаус с видом на Кремль.