В Ростове названы вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков в сфере подбора персонала пишет Город N.
Больше всего в феврале предлагают менеджеру по продажам. Специалисту придётся торговать электротехническим оборудованием. Заработок хорошего продажника составит от 110 до 170 тыс. рублей.
В ТОП-3 также вошли вакансии медицинского эксперта (с зарплатой до 110 тыс. рублей) и монтажника металлоконструкций (с ежемесячным доходом около 110−120 тыс. рублей). Работодатели также предлагают соискателям различные бонусы, в том числе расширенную медицинскую страховку, курсы повышения квалификации, компенсацию транспортных расходов.
Более сотни тыс. рублей в Ростове также могут получать заведующий художественно-постановочной частью молодёжного театра и врач УЗИ-диагностики в частной клинике.
А ранее мы сообщали, что в Ростове недавно была открыта вакансия с зарплатой 260 тыс. рублей. Такую предлагали агенту по недвижимости.