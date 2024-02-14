В Ростове названы вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей

В ТОП-3 также вошли вакансии медицинского эксперта (с зарплатой до 110 тыс. рублей) и монтажника металлоконструкций (с ежемесячным доходом около 110−120 тыс. рублей). Работодатели также предлагают соискателям различные бонусы, в том числе расширенную медицинскую страховку, курсы повышения квалификации, компенсацию транспортных расходов.