В Ташкенте на 15% подорожают горячая вода и отопление

Сразу после завершения отопительного сезона 2023 — 2024 годов в столице повысятся тарифы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Такое решение было принято 8 февраля на 97 сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов, утвердивших новые тарифы на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения, проживающего в многоэтажных жилых домах, обслуживаемых ИП ООО Veolia Energy Tashkent.