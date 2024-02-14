В Ташкенте на 15% подорожают горячая вода и отопление

Сразу после завершения отопительного сезона 2023 — 2024 годов в столице повысятся тарифы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Такое решение было принято 8 февраля на 97 сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов, утвердивших новые тарифы на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения, проживающего в многоэтажных жилых домах, обслуживаемых ИП ООО Veolia Energy Tashkent.
В теплоснабжающей организации сообщили, что повышение вызвано ростом цен на электроэнергию, газ, услуги питьевого водоснабжения и канализации, а также на покупную тепловую энергию для тепловырабатывающих предприятий.
Сообщается, что новый розничный тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения повысится на 15% и составит 105 754 сум/Гкал вместо 91 960 сум/Гкал.
Отмечается, что это первое повышение тарифа для населения с 2019 года.
Согласно постановлению Кабинета министров, при осуществлении потребителем авансовых платежей (предоплаты) за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения поставщик (Veolia Energy Tashkent) производит начисление по тарифам, действовавшим на момент оплаты (на срок авансовых платежей, но не превышающий 12 месяцев).
Что же касается тарифов для юридических лиц и бюджетных организаций, то они остаются без изменений.