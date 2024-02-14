В план модернизации включили еще два рынка Алматы

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщал, что переносить сроки модернизации рынков больше не будут. «Напомним, продление сроков было вынесено на обсуждение в мажилисе, после долгих переговоров депутаты высказались о последней отсрочке и официально продлили модернизацию рынков до 31 декабря 2025 года. Это окончательный срок, и рассчитывать на очередное продление владельцам рынков не стоит», — сказал Арман Шаккалиев.