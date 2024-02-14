В план модернизации включили еще два рынка Алматы

Заместитель председателя Комитета торговли Айгуль Епбаева посетила несколько рынков в Алматы и ознакомилась с процессом их модернизации, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции.
Рабочая группа во главе с заместителем председателя Комитета торговли, руководителем Департамента торговли и защиты прав потребителей по Алматы, а также заместителем руководителя Управления предпринимательства и инвестиций акимата города посетила торговые рынки: «Азия», «Тулпар», «Таусамалы», «Арыстан», «Ушконыр», «Кенжехан-1,2», «Береке», «Жибек Жолы», «Саудакент», «Батыр». Эти рынки должны быть модернизированы, их включили в Дорожную карту до 2025 года.
«Во время посещения рабочая группа ознакомилась с ходом строительных работ на рынках, были обсуждены вопросы получения необходимых документов для проведения модернизации. По торговым рынкам “Кенжехан-2” и “Уш Коныр” архитектурно-планировочные задания получены, и эскизные проекты согласованы. Представители рабочей группы посетили также рынки “Арлан” и “Сары-Арка”, которые необходимо привести в соответствие требованиям, принято решение включить данные рынки в Дорожную карту по модернизации», — сообщили в Минторговли.
Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщал, что переносить сроки модернизации рынков больше не будут. «Напомним, продление сроков было вынесено на обсуждение в мажилисе, после долгих переговоров депутаты высказались о последней отсрочке и официально продлили модернизацию рынков до 31 декабря 2025 года. Это окончательный срок, и рассчитывать на очередное продление владельцам рынков не стоит», — сказал Арман Шаккалиев.