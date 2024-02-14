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Инфляция в Молдове в 2024 году ожидается в пределах 5% — прогноз главы Нацбанка

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Инфляция в Молдавии в 2024 году ожидается в пределах целевого показателя в 5%. Такой прогноз озвучила глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу, представив отчет о росте цен в 2023 году.
Источник: Sputnik.md

«Уже четвертый месяц подряд инфляция остается в целевых пределах, то есть в диапазоне 3,5−6,5%. В декабре 2023 года инфляция составила 4,2%, а в январе 2024-го последние данные показывают инфляцию на уровне 4,6%».

пояснила Драгу.

В НБМ ожидают, что инфляция будет незначительно колебаться в районе целевого показателя в 5% и продолжит поддерживаться в пределах вариативного диапазона. Минимальное значение будет зафиксировано во втором квартале 2024 года, а также во втором и третьем кварталах 2025 года, а максимальное значение — в первом квартале 2025 года.

«Инфляция для всего 2024 года будет в пределах 5%. Это означает, что цены продолжат расти, но только на 4−5%. Однако, когда инфляция была 34%, то цены выросли соответственно. Мы находимся в дезинфляционном процессе, это нормальный феномен в виде роста цен, но ритм роста понизился. Цены не упадут, сократится ритм роста цен».

заявила Драгу на брифинге.
экономика
инфляция