Инфляция в Молдове в 2024 году ожидается в пределах 5% — прогноз главы Нацбанка

«Инфляция для всего 2024 года будет в пределах 5%. Это означает, что цены продолжат расти, но только на 4−5%. Однако, когда инфляция была 34%, то цены выросли соответственно. Мы находимся в дезинфляционном процессе, это нормальный феномен в виде роста цен, но ритм роста понизился. Цены не упадут, сократится ритм роста цен».