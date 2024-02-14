Инфляция в Молдове в 2024 году ожидается в пределах 5% — прогноз главы Нацбанка

«Уже четвертый месяц подряд инфляция остается в целевых пределах, то есть в диапазоне 3,5−6,5%. В декабре 2023 года инфляция составила 4,2%, а в январе 2024-го последние данные показывают инфляцию на уровне 4,6%».
В НБМ ожидают, что инфляция будет незначительно колебаться в районе целевого показателя в 5% и продолжит поддерживаться в пределах вариативного диапазона. Минимальное значение будет зафиксировано во втором квартале 2024 года, а также во втором и третьем кварталах 2025 года, а максимальное значение — в первом квартале 2025 года.
«Инфляция для всего 2024 года будет в пределах 5%. Это означает, что цены продолжат расти, но только на 4−5%. Однако, когда инфляция была 34%, то цены выросли соответственно. Мы находимся в дезинфляционном процессе, это нормальный феномен в виде роста цен, но ритм роста понизился. Цены не упадут, сократится ритм роста цен».