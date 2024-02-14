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Новые станции метро и трамваи: как в Новосибирске повышают транспортную доступность

НОВОСИБИРСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске планируют открыть станцию метро «Спортивная» в 2024 году, запустить трамваи до дальних микрорайонов «Снегири» и «Родники» на Правобережье и установить новые остановочные павильоны. Об этом заявил и. о. мэра города Олег Клемешов.
Источник: РИА "Новости"

«Необходимо подойти к решению вопроса обновления подвижного состава метрополитена совместно с правительством. По станции метро “Спортивная” затянулось прохождение Главгосэкспертизы. В этом году выполнялась актуализация проектной документации, в соответствии с новыми требованиями проведены все основные строительно-монтажные работы», — рассказал Клемешов.

Он отметил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы на станции, ее планируют запустить в 2024 году.

«В ближайшее время вопрос экспертизы будет решен, в 2024 году станция будет введена в эксплуатацию. Предстоит еще много сделок для повышения комфорта пассажиров», — уточнил Олег Клемешов.

Также в город планируют поставить 11 остановочных павильонов. Напомним, в Новосибирске решили построить еще одну станцию метро на Левобережье.