Новые станции метро и трамваи: как в Новосибирске повышают транспортную доступность

«Необходимо подойти к решению вопроса обновления подвижного состава метрополитена совместно с правительством. По станции метро “Спортивная” затянулось прохождение Главгосэкспертизы. В этом году выполнялась актуализация проектной документации, в соответствии с новыми требованиями проведены все основные строительно-монтажные работы», — рассказал Клемешов.
Он отметил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы на станции, ее планируют запустить в 2024 году.
«В ближайшее время вопрос экспертизы будет решен, в 2024 году станция будет введена в эксплуатацию. Предстоит еще много сделок для повышения комфорта пассажиров», — уточнил Олег Клемешов.
Также в город планируют поставить 11 остановочных павильонов. Напомним, в Новосибирске решили построить еще одну станцию метро на Левобережье.