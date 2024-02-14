Новые станции метро и трамваи: как в Новосибирске повышают транспортную доступность

НОВОСИБИРСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске планируют открыть станцию метро «Спортивная» в 2024 году, запустить трамваи до дальних микрорайонов «Снегири» и «Родники» на Правобережье и установить новые остановочные павильоны. Об этом заявил и. о. мэра города Олег Клемешов.