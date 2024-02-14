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В Новосибирской области предложили создать хранилище CO2

Оно может находится в Северном районе области.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области предложили создать хранилище углекислого газа. Своим исследование поделились ученые из ИНГГ СО РАН.

— В Новосибирской области наибольший интерес с точки зрения размещения CO2 представляет Верх-Тарское месторождение. Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска и хорошо изучено, — отметили ученые.

Также во время исследований, сотрудники института выделили еще около 100 мест, где можно было бы хранить углекислый газ. Они способны вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн.

— Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа, — отметили ученые.

Пока что данная идея и проект находятся в стадии разработки.

экономика