В Новосибирской области предложили создать хранилище CO2

В Новосибирской области предложили создать хранилище углекислого газа. Своим исследование поделились ученые из ИНГГ СО РАН.
— В Новосибирской области наибольший интерес с точки зрения размещения CO2 представляет Верх-Тарское месторождение. Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска и хорошо изучено, — отметили ученые.
Также во время исследований, сотрудники института выделили еще около 100 мест, где можно было бы хранить углекислый газ. Они способны вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн.
— Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа, — отметили ученые.
Пока что данная идея и проект находятся в стадии разработки.