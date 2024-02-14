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На улице Тотмина в Красноярске реконструируют бывший кинотеатр под торговый центр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Реконструкция здания кинотеатра «Строитель» на ул. Тотмина под ТРЦ согласована.
Источник: Reuters

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции. Бывший кинотеатр, закрывшийся еще в конце прошлого века, переделают под торговый развлекательный центр — решение госэкспертизы.

Однако пока подробности проекта неизвестны.

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