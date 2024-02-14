На улице Тотмина в Красноярске реконструируют бывший кинотеатр под торговый центр

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции. Бывший кинотеатр, закрывшийся еще в конце прошлого века, переделают под торговый развлекательный центр — решение госэкспертизы.
Однако пока подробности проекта неизвестны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции. Бывший кинотеатр, закрывшийся еще в конце прошлого века, переделают под торговый развлекательный центр — решение госэкспертизы.
Однако пока подробности проекта неизвестны.