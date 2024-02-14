Волгоградцам назвали лучшие вакансии февраля 2024 года

Всего специалисты сервиса SuperJob проанализировал 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Самыми привлекательными по зарплате оказались предложения о работе в сферах ритейла и оптовых продаж, строительства и производства, финансов, транспортно-логистической отрасли и услуг, а также в здравоохранении и IT.
Что касается непосредственно Волгограда, то самой высокооплачиваемой стала вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 100 тыс. рублей. Правда, кандидату в случае успешного прохождения собеседования придется иногда работать вахтовым методом и периодически отправляться в командировки. Из требований к соискателям выделяют лишь непрерывный водительский стаж управления транспортным средством категории СЕ от 1 года и действующее разрешение на перевозку опасных грузов.
Разъездная работа ждет и инженера-монтажника, желающего получать от 75 тыс. рублей в месяц. Специалисту предстоит подключать домашний интернет и ТВ. При этом на работу готовы взять даже молодых людей без опыта с возможностью обучения у старших сотрудников.
На одном из заводов Волгограда кадровики ищут оператора лазерного станка с ЧПУ на зарплату чуть более чем 70 тыс. рублей. Работодатель готов рассмотреть кандидата со стажем по специальности от 1 года.
Еще 2 выгодные вакансии в Волгограде — инженер-сметчик и территориальный менеджер по продажам. Обоим предлагают от 70 тыс. рублей в месяц.
От менеджера требуется высшее либо среднее профессиональное медицинское образование, так как ему предстоит трудиться в сфере фармакологии; а также опыт работы в В2В-сегменте (когда одна компания продает товар или услугу другой, а не конечному потребителю) от 2 лет; навыки ведения переговоров и активных продаж.
Соискатель на должность инженера-сметчика в группу строительных компаний должен иметь опыт работы от 5 лет, знать строительные процессы и технологии, стандарты сметной документации, строительные нормы. Успешному кандидату предоставляется полный соцпакет.