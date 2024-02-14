Волгоградцам назвали лучшие вакансии февраля 2024 года

Что касается непосредственно Волгограда, то самой высокооплачиваемой стала вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 100 тыс. рублей. Правда, кандидату в случае успешного прохождения собеседования придется иногда работать вахтовым методом и периодически отправляться в командировки. Из требований к соискателям выделяют лишь непрерывный водительский стаж управления транспортным средством категории СЕ от 1 года и действующее разрешение на перевозку опасных грузов.