Согласован концессионер для платного моста через Омь

«В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, в связи с тем, что в 45-дневный срок со дня размещения предложения с внесенными изменениями от общества с ограниченной ответственностью “ИФР-Омь” о заключении концессионного соглашения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, не поступило ни одной заявки о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях” к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым часть 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, рекомендовать принять решение о заключении соглашения без проведения конкурса с обществом с ограниченной ответственностью “ИФР-Омь” в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, — обозначено в протоколе по итогам заседания конкурсной комиссии, размещенном на одной из электронных площадок.