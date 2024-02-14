Согласован концессионер для платного моста через Омь

Можно сказать, что борьбы за право вступления в государственно-частное партнерство с целью реализовать строительство сооружения на участке от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной, не развернулось и концессионер определен в безальтернативном порядке.
«В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, в связи с тем, что в 45-дневный срок со дня размещения предложения с внесенными изменениями от общества с ограниченной ответственностью “ИФР-Омь” о заключении концессионного соглашения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, не поступило ни одной заявки о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях” к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым часть 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, рекомендовать принять решение о заключении соглашения без проведения конкурса с обществом с ограниченной ответственностью “ИФР-Омь” в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, — обозначено в протоколе по итогам заседания конкурсной комиссии, размещенном на одной из электронных площадок.
В результате на уровне правительства необходимо подготовить проект решения о заключении соответствующего соглашения. Напомним, старт конкурсной процедуры предварял другой документ за подписью губернатора Виталия Хоценко — распоряжение о возможности его заключения.
Стоит напомнить, что названная компания «ИФР-Омь» зарегистрирована в Омске, ее совладельцами выступают ООО «Инфраструктура ГЧП», подконтрольная «Газпромбанку», и ООО «Омская концессионная компания-М» известного в регионе дорожника Геворга Акопяна.
Согласно условиям договора, в 12-месячный срок коммерсантам предстоит разработать проект моста, после чего приступить к реализации, которая должна завершиться в 2026-м году. Сметная стоимость четырехполосной дороги протяженностью не более 1,2 километра оценивается в 1,664 миллиона рублей. При этом расходы на реализацию в проекте концессионного соглашения прописаны в объеме 2,031 миллиарда рублей, из которых порядка 300 миллионов рублей являются средствами капитального гранта из бюджета Омской области. Соглашением также утвержден планируемый объем выручки коммерсантов от эксплуатации платного участка моста, предполагается, что оно будет действовать в течение 49 лет.