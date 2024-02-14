Прокуратура закрыла крупное предприятие во Владивостоке

Завод на улице Фадеева во Владивостоке попал в поле зрения надзорного органа еще в 2023 году. Тогда в ходе проверки было выявлен, что территория опасного производства находится слишком близко от жилых домов. Стена завода расположена в 218 м. от жилья, хотя минимальное расстояние, по закону — не менее 500 м.