Прокуратура закрыла крупное предприятие во Владивостоке

Суд встал на сторону прокуратуры Приморского края и запретил деятельность асфальтобетонного завода во Владивостоке. Возобновить работу производство может только в случае устранения нарушений.
Завод на улице Фадеева во Владивостоке попал в поле зрения надзорного органа еще в 2023 году. Тогда в ходе проверки было выявлен, что территория опасного производства находится слишком близко от жилых домов. Стена завода расположена в 218 м. от жилья, хотя минимальное расстояние, по закону — не менее 500 м.
Налицо были не соблюдение санитарно-защитной зоны и иные нарушения природоохранного законодательства. Однако предприятие продолжало работать.
В итоге прокуратура обратилась в суд, требуя от компании «Примасфальт» устранить нарушения. Суд иск поддержал.