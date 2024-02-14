Столичное предприятие начало производство высокоскоростных лифтов в рамках масштабного инвестпроекта

«Согласно данным Росстата, по итогам 11 месяцев 2023 года в России выпустили 24,9 тысячи лифтов, из них 12 тысяч — в Москве. Предлагаемые городом меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта завод “МЭЛ” открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью до четырех метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования. Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек», — отметил Владимир Ефимов.