В Башкирии включат в экономическую зону «Алга» Салават

Решение принято по итогам встречи господина Хабирова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Ранее зону расширили за счет территории индустриального парка «Уфимский». Правительство Башкирии также планировало включить в «Алгу» участки в Агидели.
«Мы видим, что интерес инвесторов к нашей ОЭЗ растет. Площади, которые есть, уже практически зарезервированы. Поэтому мы должны создать еще больше площадей», — отметил глава региона.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии в соответствии с постановлением Правительства России от 27 мая 2020 года. В 2023 году площадь ОЭЗ увеличилась за счет земельных участков, расположенных на территории Уфимского района, входящих в состав территории индустриального парка «Уфимский». «Алга» располагается на пяти обособленных площадках общей площадью 763 га.