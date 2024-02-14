В Башкирии включат в экономическую зону «Алга» Салават

Решение принято по итогам встречи господина Хабирова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Ранее зону расширили за счет территории индустриального парка «Уфимский». Правительство Башкирии также планировало включить в «Алгу» участки в Агидели.



«Мы видим, что интерес инвесторов к нашей ОЭЗ растет. Площади, которые есть, уже практически зарезервированы. Поэтому мы должны создать еще больше площадей», — отметил глава региона.