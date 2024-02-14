Благоустройство территорий и управление аэропортами передадут частному сектору

Глава государства также подчеркнул необходимость создания правовой базы и надежных гарантий для инвесторов, в частности, в энергетической сфере. Было сказано, что в этом году в сфере энергетики стартуют 122 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 50 миллиардов долларов. Однако количество населения и предприятий растет, а значит в ближайшие годы потребность в энергии увеличится как минимум в 1,5 раза. К тому же, в некоторых отраслях энергопотребление остается высоким.