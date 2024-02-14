Благоустройство территорий и управление аэропортами передадут частному сектору

Накануне президент ознакомился с презентацией ключевых стратегических реформ, планируемых к реализации в текущем году, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечалось, что одна из главных целей стратегии «Узбекистан-2030» — к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта страны до 160 миллиардов долларов, а доход на душу населения — до 4 тысяч долларов. Для этого необходимо продолжать процессы трансформации в экономике, обеспечить благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, высокую добавленную стоимость в сельском хозяйстве.
Для создания более благоприятной бизнес-среды необходимо четко определить правила государственно-частного партнерства в строительстве дорог, питьевом водоснабжении, образовании и медицине.
Отдельные функции государства — благоустройство территорий, управление свободными экономическими зонами — необходимо полностью передать частному сектору.
«Необходимо ускорить трансформацию компаний Uzbekistan Airports и Uzbekistan Airways, продолжить успешную практику по передаче аэропортов частному сектору для эффективного управления», — добавил президент.
Глава государства также подчеркнул необходимость создания правовой базы и надежных гарантий для инвесторов, в частности, в энергетической сфере. Было сказано, что в этом году в сфере энергетики стартуют 122 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 50 миллиардов долларов. Однако количество населения и предприятий растет, а значит в ближайшие годы потребность в энергии увеличится как минимум в 1,5 раза. К тому же, в некоторых отраслях энергопотребление остается высоким.
«В 2024 году нам следует завершить все процессы построения фундамента рыночной экономики и в 2025 году вывести национальную экономику на совершенно новый уровень качества», — сказал президент.
Он поручил привлечь к процессу реформ научно-исследовательские институты страны и подготовить «дорожную карту».