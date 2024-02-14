Нижегородки могут арендовать парня на 14 февраля

В День всех влюбленных 14 февраля некоторым девушкам хочется доказать, что у них все отлично в личной жизни. Но если свободного парня под рукой нет, его можно арендовать. Правда, выложить за это определенную сумму. Найти добровольцев можно на известном сайте объявлений.