Нижегородки могут арендовать парня на 14 февраля

В День всех влюбленных 14 февраля некоторым девушкам хочется доказать, что у них все отлично в личной жизни. Но если свободного парня под рукой нет, его можно арендовать. Правда, выложить за это определенную сумму. Найти добровольцев можно на известном сайте объявлений.
Прайс на услуги псевдоухажеров начинаются от 1000−2000 рублей. Такую сумму просят за поход в кино. Посидеть с девушкой в ресторане — 4000−5000 рублей, при этом счет оплачивает сама девушка.
Хотите получить букет — платите 10 000 рублей, если девушка сама заранее подготовит букет — 3000 рублей.
Засветиться с девушкой в сториз — 15 000 рублей. Сделать фотографию для соцсетей — 20 000 рублей.
А сделать фотографию с «Киа Стингером» — 30 000 рублей.
Кстати, за срочность придется доплатить 5000 рублей.