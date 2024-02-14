Ветряки в Бухарской области запустят до конца 2024 года

Проект строительства двух ветряных электростанций общей мощностью 1000 мегаватт каждая в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области реализует саудовская компания ACWA Power.
На обеих ВЭС уже установлено 73 турбины китайской компании Envision, суммарная мощность которых достигает 474 мегаватта.
Высота турбинной башни составляет 100 метров, а длина каждой лопасти — 84 метра. Всего на обеих ВЭС будут установлены 158 таких ветряных турбин.
«Первые 400 мегаватт мощности ветряных электростанций будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года», — заверили в Минэнерго.
После полного запуска ветряные электростанции будут производить 3,6 миллиарда киловатт-час электроэнергии в год. Это позволит ежегодно экономить 1,1 миллиарда кубометров природного газа и предотвращать выбросы в атмосферу 1,5 миллиона вредных газов.
Кроме того, будут построены 260 километров воздушных линий электропередач напряжением 500 киловольт, а также два открытых распределительных устройства в 500 киловольт. Сети электропередачи повысят надежность соединений между северо-западной (Каракалпакстан и Хорезмская область) и юго-западной (Бухарская и Навоийская области) частями энергосистемы Узбекистана.
Напомним, что саудовская компания ACWA Power также построит ветровую электростанцию, накопительную станцию для электроэнергии и линии электропередачи в Кунградском районе Каракалпакстана.