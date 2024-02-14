Ветряки в Бухарской области запустят до конца 2024 года

Кроме того, будут построены 260 километров воздушных линий электропередач напряжением 500 киловольт, а также два открытых распределительных устройства в 500 киловольт. Сети электропередачи повысят надежность соединений между северо-западной (Каракалпакстан и Хорезмская область) и юго-западной (Бухарская и Навоийская области) частями энергосистемы Узбекистана.