Столичные автостанции Орехово и Варшавская закроются с 26 февраля

По его словам, новый автовокзал может обслуживать до 4 000 пассажиров за день. Уже сейчас с него отправляется около 80 рейсов с более чем 1 000 человек, напомнил он. Из этой точки можно уехать в более чем 30 городов, а общее количество постоянно растет, указал Ликсутов.