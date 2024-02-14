Беларусь достигла рекордного экспорта в Россию в 2023 году

Стало известно, что экспорт Беларуси в Россию стал рекордным, увеличившись на 9,1%. Такие цифры на заседании Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию озвучил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, информирует телеграм-канал посольства.
Так, за 2023-й белорусский экспорт вырос на 9,1%, была достигнута «историческая цифра» в 25 миллиардов долларов в эквиваленте. При этом по товарам так называемого чистого экспорта (без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений) темп роста экспорта составил 107,9%.
— Задание было 106,5%, то есть оно выполнено, — заметил Крутой.
Также представитель белорусской дипломатии похвалил Могилевскую область за развитие оптово-распределительного центра «Приморский» на Дальнем Востоке, где работают уже 13 белорусских производителей, поставивших товаров на 4,2 миллиона долларов. Еще он обратил внимание на успехи по сотрудничеству с «Газпромом» в газификации российских регионов.
— Организации Минэнерго осуществляют проекты в Смоленской области и прорабатывают аналогичные в Ленинградской области, — рассказал Крутой.