Беларусь достигла рекордного экспорта в Россию в 2023 году

Так, за 2023-й белорусский экспорт вырос на 9,1%, была достигнута «историческая цифра» в 25 миллиардов долларов в эквиваленте. При этом по товарам так называемого чистого экспорта (без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений) темп роста экспорта составил 107,9%.