В Казани цена сотки земли выросла до 8 миллионов рублей

В Казани цены сотки земли под жилую застройку за три года увеличились вдвое и теперь варьируются от 3 до 8 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют оценки экспертов.
На стоимость земли в столице Татарстана оказывают влияние территория, форма и площадь участка, расположение инженерных коммуникаций, социальная нагрузка, количество этажей и плотность застройки, наличие проекта планировки территории, а также разрешение на строительство.
Доля земли в стоимости «квадрата» нового жилья составила 20% — это вдвое выше уровня 2021-го года.
Ранее стало известно, что в Татарстане цены на новостройки растут быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.