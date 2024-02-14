В Ростове-на-Дону за 15,8 млн рублей разработают обновленный Генплан города

Власти Ростова-на-Дону собираются потратить 15,8 млн рублей на проект обновления Генплана города. Конкурс на подготовку указанной документации уже открыт, информация доступна на сайте госзакупок.
Как следует из опубликованных данных, заказчиком работ выступает городской департамент архитектуры и градостроительства. Заказчик требует выполнить целый комплекс задач, и для каждого этапа работ отведены четкие сроки.
Исполнителя должны определить по итогам конкурса 4 марта 2024 года. Подрядчик начнет выполнять контракт со сбора и анализа информации, на это выделили период до 17 марта 2024 года.
Предварительная разработка документации и обсуждение зонирования территорий будут вестись до 17 июля 2024 года. Подготовить проект изменений в Генплан следует до 17 января 2025 года. После этого представленные материалы изучат в администрации Ростова-на-Дону.
Окончательный срок исполнения контракта со всеми возможными нюансами — 31 декабря 2025 года.
Изменения в Генеральный план Ростова-на-Дону должны предполагать «устойчивое развитие территории, совершенствование градостроительной организации и создание оптимальной организации пространства».