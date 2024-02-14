Узнали, какое количество семей в Минске получили семейный капитал — его размер вырос

По данным специалистов комитета по труду, занятости и социальной защиты, с начала действия программы (2015 год) семейный капитал в Минске назначен 18 876 семьям.
Сообщается, минчанами подано более двух тысяч заявлений на досрочное распоряжение семейным капиталом. Большинство используют его на улучшение жилищных условий (65%), получение медицинских услуг (22%) или образования (13%).
Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года семейный капитал составляет 31 480 рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 5,1% или на 1530 рублей.