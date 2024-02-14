Пенсии с 1 апреля в Молдове проиндексируют на 4,2% вместо 6% — Минтруда

«Уровень инфляции на конец прошлого года составил 4,2%, это будет и уровень индексации в этом году».
На ремарку ведущей, которая напомнила, что в конце 2022 года инфляция составила 30%, однако, вопреки требованиям законодательства, пенсионеры в 2023 году получили индексацию только в 15%, министр заметил, что «оставшиеся» 15% пенсионерам не возместят, дав понять, что правительство и так делает достаточно.
«Тогда на конец года у нас была крайне высокая инфляция, такой инфляции в Молдове не было 20 лет, это был год многочисленных кризисов, когда правительство должно было принимать крайне сложные решения, компенсировать коммунальные счета, разрабатывать программы соцпомощи, поддерживать аграриев.(…) С начала мандата этого правительства как минимальная пенсия, так и средняя выросли больше, чем показатель инфляции».
Озвученную им информацию прокомментировали в Партии социалистов. Там обратили внимание на заложенное в бюджет повышение зарплат министрам, несопоставимое с размером индексации пенсий.
«Министрам PAS по 50 000 леев, а пенсионерам по 4%! Это и есть солидарность власти с пенсионерами. Средняя годовая инфляция, согласно данным Бюро статистики, равна 13,2%! Но PAS приняли решение индексировать пенсии только на 4,2%! Украли у каждого пенсионера в три раза больше!».
Они напомнили также о средствах на расширение аппарата правительства и на рост военного бюджета нейтральной страны.
«Денег на пенсионеров по-прежнему нет, но на аппарат правительства 100 миллионов леев есть! Деньги на вооружение для удержания личной власти есть, а для людей нет. Лозунг PAS — меньше хлеба, больше патронов!» — подытожили социалисты.