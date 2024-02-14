Пенсии с 1 апреля в Молдове проиндексируют на 4,2% вместо 6% — Минтруда

«Тогда на конец года у нас была крайне высокая инфляция, такой инфляции в Молдове не было 20 лет, это был год многочисленных кризисов, когда правительство должно было принимать крайне сложные решения, компенсировать коммунальные счета, разрабатывать программы соцпомощи, поддерживать аграриев.(…) С начала мандата этого правительства как минимальная пенсия, так и средняя выросли больше, чем показатель инфляции».