Воронежцам назвали топ-5 вакансий с зарплатой от 80 000 рублей, подборкой поделились аналитики сервиса SuperJob.
Программист продуктов для операционной системы. Зарплата — от 140 000 рублей. Требования — знание языка Delphi, умение писать код понятно и аккуратно;
Старший прораб. Зарплата — от 120 000 до 150 000 рублей. Требования — контроль бригады из 56 человек. Проезд до места работы оплачивается;
Оператор ткацкого станка. Зарплата — от 100 000 рублей. Требования — контролировать работу станка и менять катушки с нитками;
Автоэлектрику-диагност. Зарплата — от 80 000 до 120 000 рублей. Требования — знание электронных систем легковушек.
Инженер-проектировщик. Зарплата — от 80 000 до 120 000 рублей. Требования — составление технического задания, знание систем черчения AutoCad и Revit, разработка систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения