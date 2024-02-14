Выксунский завод отправил контейнер для ядерных отходов на АЭС в Турцию

Выксунский завод отгрузил контейнер для отработавшего ядерного топлива на АЭС в Турцию. Соответствующая информация опубликована на сайте государственной корпорации «Росатом».
Изготовлением оборудования занималось предприятие «Русполимет». Контейнер позволит обеспечить размещение порядка 20 отработавших тепловыделяющих сборок, а также их перевозку и хранение. Перед отправкой оборудование прошло все необходимые испытания.
Напомним, что «Лукойл» планирует восстановить оборудование на нижегородском НПЗ меньше чем за два месяца. Ранее стало известно о приостановлении работы одной из технологических установок.
Также мы рассказывали, что завод по производству стеклопластика разных типов появится в Дзержинске.