Масса наличных денег в Беларуси уменьшилась

По сравнению с началом года есть небольшое снижение — 0,83%. Речь идет о показателе М0, то есть о наличных у населения, в банкоматах и в кассах организаций (за исключением банков).
Если учесть также вклады до востребования и деньги на расчетных счетах организаций и предпринимателей, то денежная масса уменьшилась с 1 января еще больше — на 10,88%.
В начале года сумма была около 24,5 млрд рублей, а по состоянию на 1 февраля осталось примерно 21,84 млрд.
Все виды определения денежной массы в любом случае показывают, что с января по сентябрь прошлого года был резкий рост показателей.
Если в начале 2023-го наличные деньги в обороте (М0) составили приблизительно 6,9 млрд рублей, то на 1 октября — уже свыше 9 млрд.
Позже такого резкого роста уже не было.
Кроме того, Нацбанк в очередной раз отмечает увеличение рублевых вкладов. В январе нынешнего года средний объем срочных рублевых депозитов физлиц увеличился на 234,2 млн рублей, то есть на 3%.