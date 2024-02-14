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Масса наличных денег в Беларуси уменьшилась

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Сумма наличных денег в обороте составила по итогам января 9 396,9 млн рублей, следует из данных Нацбанка.
Источник: Sputnik.by

По сравнению с началом года есть небольшое снижение — 0,83%. Речь идет о показателе М0, то есть о наличных у населения, в банкоматах и в кассах организаций (за исключением банков).

Если учесть также вклады до востребования и деньги на расчетных счетах организаций и предпринимателей, то денежная масса уменьшилась с 1 января еще больше — на 10,88%.

В начале года сумма была около 24,5 млрд рублей, а по состоянию на 1 февраля осталось примерно 21,84 млрд.

Все виды определения денежной массы в любом случае показывают, что с января по сентябрь прошлого года был резкий рост показателей.

Если в начале 2023-го наличные деньги в обороте (М0) составили приблизительно 6,9 млрд рублей, то на 1 октября — уже свыше 9 млрд.

Позже такого резкого роста уже не было.

Кроме того, Нацбанк в очередной раз отмечает увеличение рублевых вкладов. В январе нынешнего года средний объем срочных рублевых депозитов физлиц увеличился на 234,2 млн рублей, то есть на 3%.

экономика