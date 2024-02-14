Вице-губернатор Разумишкин рассказал, какую зарплату получают дворники в Петербурге

С 1 января зарплата дворников и механизаторов в Петербурге повышена и составляет 55 и 82 тыс. рублей соответственно. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе выступления в Законодательном собрании 14 февраля.
По его словам, в период снегопадов работники могли брать дополнительные часы, за которые получали дополнительную оплату.
По его словам, на сегодняшний день штат дворников укомплектован на 90 процентов, а механизаторов — более на 80 процентов. За 2023 год отремонтировано 302 дворницких и еще в 121 ведутся работы.
Тем не менее кадровый вопрос актуален. Однако, по мнению Евгения Разумишкина, нужно не «бездумно раздувать штат», а сосредоточиться на разумности оптимальности и нормальной организации труда.
«Видим задачу в квалификации среднего звена».