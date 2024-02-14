Вам положена льгота: кого могут полностью освободить от платы за ЖКХ

Главный специалист Фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова рассказала россиянам о том, кто может сэкономить на оплате жилья и как воспользоваться мерами поддержки от государства. Под ними подразумеваются льготы на квартплату. Среди них различают региональные и федеральные. Человек может получить помощь, если он относится к льготникам или если у его семьи невысокие доходы, передает SevastopolMedia со ссылкой на Российскую газету (18+).
Федеральные льготы.
Оплачивают из федерального бюджета и, если человек по той или иной причине переедет из одного региона в другой, он продолжит получать помощь от государства. Эти льготы положены предоставляются инвалидам, педагогам сельских школ, «чернобыльцам», блокадникам и ряду других категорий. Однако, условия для тех или иных могут быть разными: кого-то могут полностью освободить от квартплаты, а кому-то оплачивать только половину расходов.
Региональные льготы.
Их размер устанавливают региональные власти.
Получать их могут:
ветераны труда многодетные семьи репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане пенсионеры семьи с детьми-инвалидами дети-сироты специалисты, работающие в сельской местности почетные граждане Как оформить льготу.
В первую очередь узнайте точно, относитесь ли вы к той или иной категории льготников. Уточнить это можно в любом из МФЦ.
Чтобы оформить ее нужно подать заявление вместе с пакетом соответствующих документов через МФЦ. Собирать большой пакет бумаг уже нет необходимости, так как почти все документы госорганы запрашивают у других госорганов сами. Но некоторые льготнику все же придется собрать:
иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака справки об обучении детей документы о правах на недвижимость.
Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней.