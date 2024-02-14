Вам положена льгота: кого могут полностью освободить от платы за ЖКХ

Оплачивают из федерального бюджета и, если человек по той или иной причине переедет из одного региона в другой, он продолжит получать помощь от государства. Эти льготы положены предоставляются инвалидам, педагогам сельских школ, «чернобыльцам», блокадникам и ряду других категорий. Однако, условия для тех или иных могут быть разными: кого-то могут полностью освободить от квартплаты, а кому-то оплачивать только половину расходов.