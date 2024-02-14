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Минэнерго: Беларусь и РФ продвинулись в создании единого рынка газа

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросах формирования объединенного рынка газа, заявил в среду в Витебске министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
Источник: Sputnik.by

По его словам, на уровне профильных министерств и правительств «были найдены развязки», включая по тем вопросам, которые являются наиболее чувствительными и затрагивающими национальные интересы.

Каранкевич напомнил, что согласно договоренностям, достигнутыми президентами Беларуси и России, определены ценовые условия по поставкам российского газа в республику до 2025 года.

«Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства».

сказал он.

Министр также заявил, что с российскими коллегами есть взаимопонимание по дальнейшему развитию интеграционных процессов в газовой сфере. Сейчас главной задачей является согласование принципов работы объединенного рынка, чтобы в дальнейшем сблизить ценовые условия, а достигнутые договоренности реализовать на практике.

Цена газа для Беларуси

В конце 2022 года глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва достигли договоренности о фиксированной цене на природный газ для Беларуси на три года.

Цена на газ была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. Причем выплаты белорусская сторона осуществляет в российских рублях.

экономика
энергетика