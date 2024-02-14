Минэнерго: Беларусь и РФ продвинулись в создании единого рынка газа

Министр также заявил, что с российскими коллегами есть взаимопонимание по дальнейшему развитию интеграционных процессов в газовой сфере. Сейчас главной задачей является согласование принципов работы объединенного рынка, чтобы в дальнейшем сблизить ценовые условия, а достигнутые договоренности реализовать на практике.