Минэнерго: Беларусь и РФ продвинулись в создании единого рынка газа

По его словам, на уровне профильных министерств и правительств «были найдены развязки», включая по тем вопросам, которые являются наиболее чувствительными и затрагивающими национальные интересы.
Каранкевич напомнил, что согласно договоренностям, достигнутыми президентами Беларуси и России, определены ценовые условия по поставкам российского газа в республику до 2025 года.
«Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства».
Министр также заявил, что с российскими коллегами есть взаимопонимание по дальнейшему развитию интеграционных процессов в газовой сфере. Сейчас главной задачей является согласование принципов работы объединенного рынка, чтобы в дальнейшем сблизить ценовые условия, а достигнутые договоренности реализовать на практике.
Цена газа для Беларуси
В конце 2022 года глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва достигли договоренности о фиксированной цене на природный газ для Беларуси на три года.
Цена на газ была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. Причем выплаты белорусская сторона осуществляет в российских рублях.