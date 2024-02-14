Стоимость строительства аквапарка на Затоне в Краснодаре скорректируют



По информации управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, срок соглашения между администрацией Краснодара и инвестором проекта по реконструкции существующего аквапарка истек.



Аквапарк на ул. Береговая, 146/1 был закрыт в 2009 году. Через 10 лет в администрации представили современный проект. Начать его реализацию планировали в 2020 году. Но позже сроки сдвинули, а потом и вовсе проект заморозили из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности. В ноябре 2023 года стало известно, что инвестор приступил к проектированию водного развлекательного центра.



Татьяна Ручкина.