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Стоимость строительства аквапарка на Затоне в Краснодаре скорректируют

Инвестор корректирует проект аквапарка на Затоне в Краснодаре. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии, также изменится стоимость реализации проекта.

«На сегодняшний день инвестор осуществляет корректировку проектных решений. Актуальный объем инвестиций и сроки реализации данного проекта будут известны после прохождения экспертизы проектной документации».

отметили в мэрии


По информации управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, срок соглашения между администрацией Краснодара и инвестором проекта по реконструкции существующего аквапарка истек.

Аквапарк на ул. Береговая, 146/1 был закрыт в 2009 году. Через 10 лет в администрации представили современный проект. Начать его реализацию планировали в 2020 году. Но позже сроки сдвинули, а потом и вовсе проект заморозили из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности. В ноябре 2023 года стало известно, что инвестор приступил к проектированию водного развлекательного центра.

Татьяна Ручкина.

строительство