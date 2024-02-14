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В Омске откроются ярмарки выходного дня

Они будут работать с 16 февраля по 29 июня.
Источник: Om1.ru

В пятницу, 16 февраля, в городе откроются сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Они начнут работать по пятницам и субботам с 09:00 до 15:00 с 16 февраля по 29 июня.

Ярмарки будут располагаться на следующих адресах:

  • 21-я Амурская, 20Б;
  • Завертяева, 9, к.15;
  • Лесной проезд, 11;
  • Волховстроя, 88 (со стороны 2-й Дачной);
  • Химиков, 42;
  • 10-я Чередовая, 26 (со стороны улицы Демьяна Бедного);
  • 3-я Железнодорожная, 11.

В мэрии сообщили, что для получения бесплатных торговых мест на ярмарках, нужно обратиться в департамент городской экономической политики.

торговля