В Омске откроются ярмарки выходного дня

В пятницу, 16 февраля, в городе откроются сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Они начнут работать по пятницам и субботам с 09:00 до 15:00 с 16 февраля по 29 июня.
Ярмарки будут располагаться на следующих адресах:
- 21-я Амурская, 20Б;
- Завертяева, 9, к.15;
- Лесной проезд, 11;
- Волховстроя, 88 (со стороны 2-й Дачной);
- Химиков, 42;
- 10-я Чередовая, 26 (со стороны улицы Демьяна Бедного);
- 3-я Железнодорожная, 11.
В мэрии сообщили, что для получения бесплатных торговых мест на ярмарках, нужно обратиться в департамент городской экономической политики.