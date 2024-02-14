В мэрии Екатеринбурга подготовили расписание для трамвая в Солнечном. Также отметили, что подготовка по запуску ветки вышла на финальный этап.
— Запуск трамвая в микрорайон Солнечный состоится в ближайшее время. Специалисты Гортранса уже подготовили для него сетку с расписанием, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Протяженность новых путей составит около 1,5 километра. Маршрут будет соединять остановку «Мусорского» с остановкой на улице Чемпионов. Такие меры помогут улучшить транспортную связь Солнечного микрорайона с остальными частями Екатеринбурга.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что трамваи в Солнечном поедут уже 17 февраля. Однако это не подтвердили в мэрии города.
— На данный момент подтвердить информацию о запуске трамвая в субботу мы не можем. Утром комитет по транспорту сообщал, что точная дата еще не определена, — рассказали в администрации.