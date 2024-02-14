70 новых троллейбусов весной поедут по улицам Челябинска

Чтобы на новых троллейбусах было кому ездить, компания «Синара — ГТР Челябинск» запустила новую программу поддержки на период обучения на курсах водителей. С 1 февраля увеличен ежемесячный размер стипендии до 40 тыс. рублей. А иногородних претендентов на вакансии водителей обещают обеспечить жильем как на время прохождения курсов, так и после трудоустройства. Кандидатам из других городов готовы помочь с оплатой проезда в Челябинск до места обучения.