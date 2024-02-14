70 новых троллейбусов весной поедут по улицам Челябинска

После передачи транспорта будет организована перевозка пассажиров. Сейчас изучается возможность запуска нового подвижного состава на маршрут № 12 «Молдавская — АМЗ». До 1 марта компания планирует передать 70 троллейбусов «СИНАРА-6254».
Всего для Челябинска поставят 168 современных троллейбусов, 98 из них оснащены функцией увеличенного автономного хода. В городе продолжаются строительно-монтажные работы на контактной сети, идет строительство объектов в двух депо и модернизация тяговых подстанций.
Чтобы на новых троллейбусах было кому ездить, компания «Синара — ГТР Челябинск» запустила новую программу поддержки на период обучения на курсах водителей. С 1 февраля увеличен ежемесячный размер стипендии до 40 тыс. рублей. А иногородних претендентов на вакансии водителей обещают обеспечить жильем как на время прохождения курсов, так и после трудоустройства. Кандидатам из других городов готовы помочь с оплатой проезда в Челябинск до места обучения.