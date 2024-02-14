Стала известна средняя зарплата в Башкирии

Это на 14,9 процента больше, чем в январе-ноябре 2022 года. При этом реальная зарплата увеличилась на 10,4 процента, сообщили статистики республики.
Вместе с тем в ноябре 2023-го средняя заработная плата превысила в регионе 57 408 рублей. Это на 9,9 процента больше, чем в ноябре 2022 года.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.