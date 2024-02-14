Волгоградцам объяснили, как получить перерасчет за некачественные ЖКУ

В том случае, когда вам не удается сообщить о нарушениях в аварийно-диспетчерскую службу, потому что она не работает круглосуточно, либо же сотрудники управляющей организации не явились на проверку, вы имеете право составить акт самостоятельно. Для этого нужно пригласить председателя совета дома (или ТСЖ — товарищества собственников жилья, или ЖК — жилищного кооператива) и двух соседей, произвести в их присутствии замеры и зафиксировать данные. Копию указанного акта необходимо направить в УО — ее сотрудники обязаны прийти после получения документа и составить свой акт.