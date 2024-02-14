Волгоградцам объяснили, как получить перерасчет за некачественные ЖКУ

Во-первых, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Сделать это можно просто по телефону. Хотя никто не запрещает вам подать письменное заявление. Сотрудник службы должен объяснить вам, в чем причина нарушения качества ЖКУ, если ему эта информация уже известна. Но в любом случае он сделает в журнале отметку о вашем обращении, указав ваши данные. Эта отметка станет признанием факта предоставления некачественных услуг.
Во-вторых, после этого необходимо договориться с сотрудниками управляющей организации о времени, когда они могут прийти к вам домой и проверить качество услуги. Они произведут необходимые замеры и составят акт. Если вы с чем-то будете не согласны, то сможете внести в акт свои корректировки. Один из двух экземпляров документа должен остаться у вас.
Если же вас не удовлетворило качество оценки ЖКУ или вы не согласны с выводами сотрудника УО, можете вызвать независимого эксперта. Правда, его услуги вам придется оплатить самостоятельно.
В том случае, когда вам не удается сообщить о нарушениях в аварийно-диспетчерскую службу, потому что она не работает круглосуточно, либо же сотрудники управляющей организации не явились на проверку, вы имеете право составить акт самостоятельно. Для этого нужно пригласить председателя совета дома (или ТСЖ — товарищества собственников жилья, или ЖК — жилищного кооператива) и двух соседей, произвести в их присутствии замеры и зафиксировать данные. Копию указанного акта необходимо направить в УО — ее сотрудники обязаны прийти после получения документа и составить свой акт.
Документ следует направить исполнителю коммунальной услуги для проведения перерасчета, который должен быть отражен в следующей платежке. Если же этого не произошло, вы можете обращаться в надзорный орган для проведения проверки.