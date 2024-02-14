Налог на люксовые автомобили будут платить и компании, и физлица

Она добавила, что компаниям скоро надо будет вносить авансовые платежи по транспортному налогу за текущий год.
«Поэтому первый платеж по ставке, увеличенной в десять раз, у организации произойдет по сроку 22 марта», — цитирует издание представителя налоговой.
Волкогонова подтвердила, что Совет Министров еще не утвердил список моделей роскошных автомобилей. По ее словам, министерство по налогам и сборам и другие госорганы работают над перечнем.
«…Масс-маркета там не будет. Мы все понимаем, что это и Ferrari, и Lamborghini, и Aston Martin и так далее. Плюс, конечно, будут отдельные модели из таких марок, как, например, Mersedes, BMW».
Также повышенный налог будет начисляться только на те машины, с момента выпуска которых прошло не более трех лет.
Ранее член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Светлана Бартош сообщала, что повышенный налог коснется примерно 2,4 тыс. автомобилей.