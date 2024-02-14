Стало известно, что построят на месте сгоревшего кафе «Ной» в Челябинске

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска с 13 февраля по 14 марта 2024 года», — сказано в документации общественных обсуждений.
Инициирует проект застройки компания «Голос Космос». Кафе «Ной» сгорело в 2015 году. Остатки постройки позже снесли. Отныне свободный участок вошел в проект комплексного развития территорий.
Весной прошлого года мэр Челябинска Наталья Котова рассказала, как планируют использовать эту территорию.
Архитектура нового жилого комплекса будет сочетаться с соседними зданиями, возведенными в стиле сталинского ампира. Постройка станет новым украшением центра города.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске на месте бывшего Каширинского рынка начались работы по строительству жилого квартала комфорт-класса.