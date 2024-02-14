Стало известно, что построят на месте сгоревшего кафе «Ной» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Челябинске возле небоскреба «Видгоф» на месте сгоревшего кафе «Ной» могут построить две высотки и детский сад. Работы будут осуществлять по проекту о комплексном развитии территорий.