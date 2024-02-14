В 2024 году по нацпроекту построят 100 объектов, включая Восточный выезд из Уфы

«На протяжении пяти лет нацпроект “Безопасные качественные дороги” помогает приводить в порядок сотни участков улично-дорожной сети в городских агломерациях, транспортных развязок и искусственных сооружений. В результате дорожная инфраструктура в стране постепенно становится более современной, надёжной, что, несомненно, положительно сказывается на общем развитии регионов и на комфорте жителей. В этом году эту работу мы также активно продолжим — реконструируем и построим 117 таких объектов», — сказал Марат Хуснуллин.