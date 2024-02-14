В 2024 году по нацпроекту построят 100 объектов, включая Восточный выезд из Уфы

В общей сложности, планируется ввести в эксплуатацию 117 таких объектов, включая Восточный выезд из Уфы, рассказал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
«На протяжении пяти лет нацпроект “Безопасные качественные дороги” помогает приводить в порядок сотни участков улично-дорожной сети в городских агломерациях, транспортных развязок и искусственных сооружений. В результате дорожная инфраструктура в стране постепенно становится более современной, надёжной, что, несомненно, положительно сказывается на общем развитии регионов и на комфорте жителей. В этом году эту работу мы также активно продолжим — реконструируем и построим 117 таких объектов», — сказал Марат Хуснуллин.
Замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил важность работы по модернизации дорожного каркаса в регионах.
«Национальный проект позволяет регионам решать те проблемные вопросы, которые не решались долгое время. Новые и обновлённые развязки, мосты и путепроводы, построенные участки дорог позволят повысить качество жизни населения. В частности, протяжённость объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции в этом году, составляет 390 километров», — сказал Игорь Костюченко.
Один из крупнейших проектов — строительство восточного выезда из Уфы. Скоростная магистраль соединит две федеральные трассы М-5 и М-7 и позволит вывести транзитный транспорт с улиц башкирской столицы. Основные работы на Восточном выезде из Уфы завершили ещё осенью прошлого года. Полностью завершить работы на объекте планируется в этом году.
В Республике Северная Осетия — Алания обустраивают маршрут к будущему круглогодичному горнолыжному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» — это важнейший проект для развития туристического кластера. В этом сезоне продолжается строительство 14-километрового участка дороги от моста у селения Нижний Зарамаг до самого комплекса. Готовность объекта составляет 65%.
В столице Республики Мордовия продолжается строительство двухполосной магистральной дороги по улице Пролетарской и путепровода через железнодорожные пути. Протяжённость объекта — 1,2 км. После завершения строительства горожане и гости города смогут добираться из центра на северный участок объездной Саранска напрямую.
Как сообщал 6 февраля Башинформ со ссылкой на главу минтранса Башкирии Александра Клебанова, техническая готовность строительства нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд») достигла 94 процентов.
На объекте работают 1400 человек, задействовано 195 единиц спецтехники и оборудования. Активно ведутся строительно-монтажные работы, включая работы по монтажу инженерных систем, устройству вентиляции и освещения. Уже завершены работы по окраске тоннелей и работы по нанесению дорожной разметки.
Одновременно проводятся работы по устройству водоотводных коллекторов, монтажу перильного ограждения и шумозащитных экранов, а также монтаж оборудования систем взимания платы.
«В ближайшее время планируем запустить движение», — подчеркнул Александр Клебанов.
Как сообщал Башинформ, в прошлом месяце на объекте смонтировали освещение 14 км пути.
Восточный выезд — крупнейший инфраструктурный проект Башкортостана и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством РБ (концедент) и ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер, входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг»).
Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 40,3 млрд рублей. Из них 4,5 млрд выделяет регион, 26,7 млрд — федеральные средства, свыше 9,1 млрд рублей — средства концессионера.