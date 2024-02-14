Под Новосибирском проведут взрывные работы в Чернореченском карьере

Администрация Искитима предупредила жителей Новосибирской области о предстоящих взрывных работах, которые запланированы на четверг, 15 февраля.
С 12:00 до 17:00 будут проводиться взрывные работы в Чернореченском карьере. Это предприятие существует уже 90 лет. Взрывные работы на нем проводятся ежемесячно, иногда и дважды в месяц.
При каждом проведении взрывных работ администрация Искитима, сотрудники МЧС и Ростехнадзор получают уведомление от сотрудников предприятия. Также на время проведения работ временно закрывается воздушное пространство над Чернореченским карьером.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассах в Новосибирской области ограничат движение 14 февраля из-за непогоды.