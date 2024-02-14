Вице-мэр Екатеринбурга заявил об угрозе остановки общественного транспорта

«Только кардинальные решения могут вытянуть отрасль из критической ситуации, в которой она находится. Если этого не сделать, к концу 2024 года все встанет. Я достаточно много пообщался с работниками, проехался практически по всем по депо, посмотрел, в каких условиях там работают люди и кроме как патриотами тех людей, которые там работают, я по-другому не назову», — сказал он.



По словам господина Галямова, решения проблем с транспортом в городе разработаны и в ближайшее время будут согласованы с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Он добавил, что обсуждал их с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Все эти решения за февраль утвердим и к маю мы должны подойти с корректировкой с увеличением финансирования и с кардинальным изменением подхода к транспортной работе общественного транспорта», — сказал он.



Напомним, в ноябре Екатеринбург столкнулся с риском остановки автобусов из-за блокировки счетов «Гортранса». Для урегулирования ситуации мэрия предоставила предприятию субсидию в размере 306,3 млн руб. для погашения долгов. В декабре заместитель главы города Андрей Корюков сообщил, что «Гортранс» полностью погасил все задолженности.