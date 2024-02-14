В Тунис отправили первый теплоход с пшеницей из Калининградской области

В Тунис отправили первый теплоход с продовольственной пшеницей из Калининградской области. Вес продукции составил 26 тысяч тонн. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями», — отметили в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора досмотрели партии и отобрали образцы для проверки. Продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдало три сертификата на продовольственную пшеницу.
Ранее в ведомстве сообщили, что в январе 2024 года специалисты сертифицировали около 265 тысяч тонн подкарантинной продукции для отправки на экспорт. Основные грузы — зерно и зернопродукты, растительные масла, торфяной субстрат. Продукцию отправили в 14 стран мира. Основу зернового экспорта региона составила пшеница — в январе из региона вывезли 30 тысяч тонн.