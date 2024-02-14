В Тунис отправили первый теплоход с пшеницей из Калининградской области

Ранее в ведомстве сообщили, что в январе 2024 года специалисты сертифицировали около 265 тысяч тонн подкарантинной продукции для отправки на экспорт. Основные грузы — зерно и зернопродукты, растительные масла, торфяной субстрат. Продукцию отправили в 14 стран мира. Основу зернового экспорта региона составила пшеница — в январе из региона вывезли 30 тысяч тонн.